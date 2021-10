Industria jocurilor de noroc online continuă să progreseze spectaculos Industria jocurilor de noroc online este printre cele mai infloritoare dintre domeniile dezvoltate pe Internet. Progresul remarcabil din ultimul an, reflectat de cifre concrete, se datoreaza mai multor factori: restricțiile la care au fost supuse agențiile și cazinourile terestre, ce au determinat migrarea jucatorilor in online, inmulțirea operatorilor licențiați, diversificarea ofertei de jocuri și progresul tehnologic. Creșterea inregistrata de jocurile de noroc de la distanța (online) este indicata de cifrele date publicitații de Romslot, Romanian Bookmakers, Rombet și Asociația Organizatorilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

