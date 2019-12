Industria in suferinta: Dezvoltarea haotica accentueaza dependenta de comenzile externe si iroseste resursele interne

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de miercuri se anunta cruciala pentru executivul francez, care discuta reforma sistemului de pensii si a anuntat ca nu intentioneaza sa faca un pas inapoi, in ciuda protestelor masive care au cuprins Franta in ultimele zile. Reforma sistemului de pensii este una dintre masurile promise in campania…

- Noii lideri ai social-democratilor germani de centru-stanga au amanat, duminica, o decizie foarte anticipata privind iesirea din coalitia de la guvernare cu crestin-democratii cancelarului Angela Merkel pana saptamana viitoare, relateaza DPA. Informatia a fost facuta publica dupa ce SPD a…

- Mai multi muncitori polonezi s-au intors acasa decat au plecat in strainatate anul trecut, o premiera pentru Polonia in ultimul deceniu, ca urmare a ingrijorarilor provocate de Brexit dar si a dinamismului pietei muncii din Polonia care a dus la cresterea rapida a salariilor, transmite Bloomberg.…

- Vicepreședintele PSD Victor Negrescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca programul de guvernare al PNL arata lipsa de viziune in domeniul politicii europene și externe. El a precizat ca liberalii lauda acum reușitele Președinției Consiliului UE pe mandatul Romaniei, dupa ce tot ei le-au criticat.„Documentul…

- Un fost consilier de varf al Casei Albe il acuza Gordon Sondland, ambasadorul SUA la UE si un donator in campania lui Donald Trump, ca reprezinta un potential risc de securitate. Motivul: niste oficiali romani au venit la Casa Alba fara sa fie invitati, insa au avut acces pentru ca au invocat numele…

- Mark Zuckerberg, care la 35 ani ocupa locul al cincilea in topul celor mai bogati oameni din lume, se declara de acord cu afirmatiile potrivit carora miliardarii nu ar trebui sa existe, facute de candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Bernie Sanders. "Nu stiu daca am un prag…

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…