Industria în care prețurile sunt aproape neschimbate de 10 ani In timp ce inflația a umflat extrem de mult prețurile in industria alimentara sau cea a construcțiilor, exista un domeniu in care prețurile au ramas aproape neschimbate de 10 ani. Variația anuala este de doar 0,3% fața de 2012. Este vorba de cel a bunurile și serviciile sportive. Conform Eurostat, in 2022 rata anuala de variație a prețurilor serviciilor de agrement și sportive in UE a fost de 4,7%, cea mai mare valoare din ultimii zece ani. Pentru perioada 2012-2022, rata medie anuala de modificare a acestor servicii a fost de 2,2%. In 2022, prețurile la echipamentele pentru sport, camping și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

