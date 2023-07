Industria imobiliarelor se prăbușește în România - Statisticile îngrijorătoare care arată o scădere dramatică Aceasta tendința descendenta s-a manifestat in toate regiunile: București-Ilfov cu o scadere de 1.259 autorizații, Nord-Vest cu 927 mai puțin, Sud-Muntenia cu o scadere de 813, urmate de Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia și Centru.Analizand luna iunie 2023, s-a observat o eliberare a 3.018 autorizații pentru cladiri rezidențiale, insemnand o scadere de 12,5% fața de mai 2023. Totuși, suprafața utila totala a crescut cu 6,2%, ajungand la 800.353 mp. Din totalul autorizațiilor, 68,8% au fost pentru zona rurala. Scaderea lunara a fost de 431 autorizații, vizibila in toate regiunile de dezvoltare.In… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

