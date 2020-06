Stiri pe aceeasi tema

- Pierderile estimate in industria hoteliera in acest an se vor apropia de un un miliard de euro, a anuntat luni Calin Ile, presedintele Federatiei din domeniu, intr-o conferinta de presa, scrie Agerpres.

