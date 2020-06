Stiri pe aceeasi tema

- "I-am solicitat domnului ministru o ancheta pentru a verifica care sunt motivele pentru care a fost oprita temporar producția și evident, sunt convins ca domnul ministru va lua toate deciziile care se impun pentru a relua producția și a putea asigura piața romaneasca din producția interna", a spus…

- Casele de pariuri, cazinourile, agențiile cu ”pacanele” și cele ale Loteriei Romane ar putea fi redeschise in urmatoarea perioada, dar cu respectarea unor masuri drastice, a precizat premierul Ludovic Orban.Joi, premierul Ludovic Orban a avut o intalnire cu reprezentanții industriei jocurilor denoroc…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca va emite o Ordonanta de Urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani, precizand ca prin legea actuala, in starea de alerta, nu este vorba de incalcarea unor drepturi, potrivit news.ro.Ludovic…

- Deputatul PMP Todoran Adrian, primul parlamentar care solicita Guvernului redeschiderea bisericilor din Romania: Suntem creștini și avem nevoie de Dumnezeu! Sub genericul “Redeschideți Spitalele Sufletelor noastre!” deputatul PMP Todoran Adrian a solicitat Guvernului redeschiderea bisericilor pentru…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a vorbit, luni, la B1 TV, despre redeschiderea bisericilor și cere Guvernului sa ia, dupa 15 mai, aceasta masura."Romania are envoie de Sfanta Biserica. Printre primele instituții care ar trebui deschise, sa fie bisericile. Citește și: Marcel Vela,…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Educatiei, despre planul pentru revenirea elevilor la scoala. Seful statului a anuntat, dupa o sedinta cu reprezentantii Guvernului, ca se lucreaza la un plan pentru activitatea scolilor."O activitate extrem…

- Masca faciala va fi obligatorie dupa 15 mai, cand va incepe relaxarea restricțiilor impuse de autoritați in Romania, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis, purtand chiar o astfel de masca de protecție.”Dragii mei, așa vom arata in spațiile publice dupa 15 mai. Am decis azi ca din 15 mai toata…

- CARAȘ-SEVERIN – Ion Mocioalca, secretarul general al formațiunii politice, susține ca „activitatea economica trebuie repornita cu respectarea restricțiilor medicale. Dincolo de restricții sunt romanii care trebuie sprijiniți“! Biroul Executiv al PRO Romania s-a reunit, online, marți, 21 aprilie, pentru…