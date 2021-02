Industria germană a evitat o nouă contracție la sfârșitul lui 2020 mulțumită exporturilor puternice în China Industria germana a evitat o contracție în luna decembrie în pofida noului lockdown introdus pentru combaterea raspândirii coronavirusului datorita exporturilor puternice în China, relateaza Reuters.



Producția industriala din Germania a stagnat în ultima luna a lui 2020 dupa o creștere timida de 1,5% în luna anterioara, potrivit datelor publicate de Biroul Federal de Statistica din aceasta țara.



Stagnarea din luna decembrie a venit dupa șapte luni consecutive de creștere, principala problema fiind înregistrata în sectorul construcțiilor…

Sursa articol: hotnews.ro

