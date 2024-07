Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o intarziere de o luna, ACAROM dezvaluit rezultatele pentru producția de automobile din Romania in luna aprilie. Astfel, in cea de-a doua luna a primaverii au fost produse 50.814 mașini. Asta inseamna o creștere masiva, de 50% fața de aprilie 2023. Dintre mașinile produse in cea de-a patra luna…

- Ponderea materiilor prime agricole romanești in producția locala de bere a scazut la 50% in prezent, fața de 70% in 2017, semnaleaza Asociația Berarii Romaniei. Producția locala de hamei a scazut veriginos Astfel, cererea sectorului berii din Romania pentru orz și hamei este de doua ori mai mare decat…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca Antibiotice Iasi va beneficia de investitii europene de 100 milioane de euro pentru productia de medicamente critice, existand discutii avansate in acest sens cu Comisia Europeana.

- O linie de finanțare in vederea lansarii in producție a unor medicamente critice, la Antibiotice Iași, va fi negociata cu reprezentanții Comisiei Europene. Prezent la Iași, ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, a declarat ca proiectul, cu o valoare de peste 100 de milioane de euro, este structurat…

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) .... The post PRODUCȚIE NAȚIONALA Productia nationala de titei a scazut first appeared on Informatia Zilei .

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Productia de energie electrica a Romaniei s-a diminuat cu 2,4%, in primul trimestru al anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce consumul populatiei a crescut cu 0,1%, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Potrivit statisticii…

- In luna martie 2024 a fost inregistrat un deficit comercial de 2,548 miliarde de euro.Datele statistice arata ca, in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024, exporturile FOB au insumat 22,946 miliarde euro, iar importurile CIF au fost de 29,645 miliarde euro. Fata de perioada similara a anului trecut,…