Industria farmaceutică a explicat de ce nu produce mai multe vaccinuri Companiile farmaceutice considera insuficienta materiilor prime, din cauza barierelor la export, ca fiind unul dintre principalele obstacole in calea cresterii productiei de vaccinuri anti-COVID-19, consemneaza vineri agentia EFE, arata Agerpres. Noile variante ale coronavirusului SARS-CoV-2, mai contagioase si care pot provoca simptome mai severe, sunt al doilea factor mentionat de aceste companii printre motivele care afecteaza productia. Vaccinurile pot avea sute de componente si este suficient ca unul singur sa lipseasca pentru ca intreaga linie de productie sa fie oprita,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

