- Conform unei postari pe Facebook, Marius Budai este mulțumit de faptul ca ”declararea domeniului construcțiilor ca prioritar, scaderea taxelor și marirea salariilor iși arata efectele”. Ministrul Muncii a prezentat și un comunicat EUROSTAT: ”Asta e "greaua moștenire" pe care PSD o lasa…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 34,2% in august 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, cel mai semnificativ avans in randul statelor membre UE, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In august, lucrarile de constructii au crescut…

- In august, lucrarile de constructii au crescut in ritm anual cu 1,9% in UE si cu 1,2% in zona euro, scrie Agerpres. Cel mai important avans anual al lucrarilor de constructii s-a inregistrat in Romania (34,2%), Suedia (6,8%) si Ungaria (5,9%), cel mai semnificativ declin fiind in Slovenia…

- In Uniunea Europeana sunt, in medie, 42 de angajati in sectorul serviciilor postale la fiecare 10.000 de locuitori, tarile cu cea mai ridicata pondere a persoanelor angajate in serviciile postale fiind Marea Britanie (61 de persoane angajate in serviciile postale la 10.000 de locuitori), Cehia (60),…

- About Yo, unul dintre cele mai importante startup-uri din industria de fashion online din Europa, s-a lansat in Romania. Magazinul vinde circa 100.000 de produse de la aproximativ 600 de branduri, multe dintre acestea fiind pentru prima data disponibile pe piața locala. Magazinul online de fashion About…

- Druid, companie specializata in dezvoltarea de asistenti virtuali inteligenti, anunta castigarea la nivel national a tuturor celor 3 categorii la care a fost nominalizata in cadrul competitiei regionale CESAwards, respectiv „Best AI StartUp”, „Best Newcomer” si „StartUp of the Year”. Astfel, Druid…

- În ultimele luni am asistat la acumularea de semnale de final de ciclu post-criza, cel mai lung ca durata din istoria Statelor Unite (prima economie a lumii cu o pondere de 25% din PIB-ul global), atât în dimensiunea financiara, cât în sfera reala. Aceste semnale sunt vizibile…

- Romania s-a situat, anul trecut, pe locul noua in topul celor mai importanti producatori de bere din UE, cu o productie de 1,8 miliarde litri, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Cu o productie de 8,3 miliarde litri (21% din productia…