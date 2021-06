Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului, inmatricularile de mașini diesel noi in UE au scazut cu 20%, iar la benzina scaderea a fost de 16%. De cealalta parte, inmatricularile de mașinile full-electrice creșterea a fost de 59%, arata datele Asociației Europene a Constructorilor de Autoturisme.In primele trei luni s-au…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat 23% din…

- Expertii însarcinati de Uniunea Europeana cu evaluarea energiei nucleare din punct de vedere ecologic urmeaza sa declare ca aceasta este sustenabila, deci investitiile în acest domeniu pot fi aprobate, arata un document consultat sâmbata de agentia Reuters, conform Agerpres. Cehia,…

- Romania, alaturi de Franța, Cehia, Polonia, Slovacia, Ungaria și Slovenia, susține importanța energiei nucleare in mixul energetic actual și viitor al UE, transmite,joi, Ministerul Energiei. Romania,...

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 0,9% in februarie, stabila comparativ cu ianuarie, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 1,2% la 1,3%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Polonia, Ungaria si Romania, arata datele publicate miercuri de Oficiul European…

- Lucrarile de constructii au fost in urcare in ianuarie cu 0,8% in zona euro si cu 0,9% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, Romania fiind printre state membre UE care au raportat cresteri, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In decembrie 2020,…