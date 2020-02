Stiri pe aceeasi tema

- Romania, intre statele UE cu cea mai semnificativa scadere a productiei industriale in 2019 Productia industriala a scazut cu 4,1% in zona euro si cu 3,9% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna decembrie 2019 comparativ cu decembrie 2018, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre cele…

- Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie, în luna noiembrie 2019 a fost cu 6,3% mai mare fata de luna noiembrie 2018. Pe perioada 1.01-30.11.2019, indicele valoric al cifrei de afaceri este de 107,5%, fata de aceeasi perioada din 2018. Activitatea de comert exterior din judetul…

- Productia industriala a scazut cu 1,5% in zona euro si cu 1,3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie 2018, iar in randul statelor membre cele mai semnificative scaderi in ritm anual au fost inregistrate in Grecia (minus 8,3%) si Romania (minus 7,5%), arata datele…

- In luna noiembrie 2019, productia industriala a scazut fata de luna precedenta cu 2,8% ca serie bruta si cu 0,2% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, potrivit datelor anuntate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), care precizeaza ca, fata de…

- Secretarul de stat Nelu Tataru a declarat, marți, ca Ministerul Sanatații a inceput un control pentru verificari in cazul dezvaluirilor facute marți de Libertatea. Este vorba despre acuzațiile de mituire de peste un deceniu a medicilor de o companie farmaceutica din Romania, KRKA, care are și orubrica…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/GB) ce pot fi consumate in roaming in UE/SEE[1] fara aplicarea unor taxe suplimentare. Tot de la aceasta data, in cazul depașirii limitelor…

- Intr-o perioada de 10 ani, Romania a pierdut peste 2.800 de biblioteci. Așa a ajuns la 9.479 de biblioteci in 2018, o scadere cu 22% fața de 2009, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Numarul cititorilor care merg la biblioteca a scazut și el cu peste un sfert, de la 426 de mii…

- Peste 10 milioane de apeluri au fost inregistrate la 112 in perioada ianuarie-noiembrie 2019, iar mai mult de jumatate dintre acestea au reprezentat cu adevarat urgențe. Reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale, care opereaza sistemul național unic pentru apeluri de urgența, susțin ca…