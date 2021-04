Industria de petrol și gaze generează 1,8% din PIB-ul României Companiile de petrol și gaze au generat 1,8% din PIB, în perioada 2017-2019, ceea ce înseamna aproximativ jumatate din contribuția întregului sector energetic, potrivit unei analize realizate de Consilium Policy Advisors Group - CPAG și Federația Patronala Petrol și Gaze. Totalul impozitelor și dividendelor platite statului a fost în medie de 16 miliarde lei pe an în perioada 2017-2019, echivalentul a 6% din veniturile bugetare curente. Numai dividendele au fost în medie de 2 miliarde lei pe an, însumând 1,3% din veniturile fiscale bugetare.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

