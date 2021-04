Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat joi un Memorandum prin care Ministerul Sanatatii incheie o noua comanda pentru achizitionarea a peste 4 milioane de doze optionale de vaccin impotriva COVID- 19 produs de compania BioNTech / Pfizer, a anuntat Ministerul Sanatatii.

- Industria ospitalitații ia in calcul testarea clienților, pentru a putea funcționa la interior cu o anumita capacitate, intre 30 și 50%, incepand cu 1 iunie, a declarat marți Dragoș Petrescu, secretar general al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor, la Guvern. Reprezentanții industriei…

- “In prezent, un astfel de dialog este necesar pe subiecte precum reglementarea viitoare clara a tratamentului fiscal al tichetelor cadou sau clarificarea facilitatilor aplicabile pentru educatia timpurie (a caror aplicabilitate a fost recent suspendata prin OUG nr. 19/2021). Lipsa dialogului real pe…

- Asociatia Municipiilor din Romania (AMR) solicita Ministerului Educatiei Nationale si Ministerului Finantelor Publice sa respecte legislatia in vigoare privind asigurarea finantarii transportului elevilor in interiorul municipiilor/oraselor de la bugetul de stat . Conform unui proiect de ordonanța de…

- Organizația Patronala HORA propune mai multe soluții pentru ca restaurantele sa poata funcționa fara restricții, printre care prezentarea unui certificat de vaccinare sau testarea rapida la intrarea in incinte, se arata intr-un comunicat transmis joi. Reprezentanții HORA susțin ca industria HORECA „trebuie…

- Reprezentanții HoReCa din Alba Iulia s-au strans astazi, 16 februarie 2021, in fața Alba Mall, pentru a protesta impotriva masurilor impuse de Guvern. Patronii de hoteluri și restaurante și angajații din HoReCa organizeaza marți un protest la nivel național, operatorii din industria ospitalitații vor…

- Industria turismului trebuie sa beneficieze de despagubiri in regim de urgenta si orice inchidere a activitatii in HoReCA face si mai grea restartarea si arunca si mai multi angajati in somaj si operatori in faliment, a declarat miercuri presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) solicita autoritaților inlocuirea carantinei de 14 zile la intoarcerea in țara a turiștilor cu un test Covid. Menținerea carantinei la revenirea acasa genereaza un val de anulari a pachetelor vandute, susțin reprezentanții ANAT, potrivit Mediafax.…