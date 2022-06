Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Ecologist Roman susține ca Romania are nevoi mai importante decat sa arunce banii de la buget pe armament, la comanda UE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, si cei doi vicepresedinti ai companiei Lockheed Martin, una dintre cele mai mari companii din industria aerospatiala si de securitate si de tehnologii din lume, au semnat miercuri o scrisoare de intentie prin care firma americana isi exprima disponibilitatea de…

- Contextul geopolitic ofera Romaniei posibilitatea de a dezvolta parteneriate cu jucatorii din industria mondiala de aparare pentru a atrage investitii importante in tara, a declarat, luni, ministrul Economiei, Florin Spataru. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis AGERPRES, demnitarul…

- Toyota Motor a avertizat miercuri investitorii ca cresterile "fara precedent" ale costurilor materialelor si logisticii ar putea reduce profitul companiei pe intregul an cu pana la 20-, transmite CNBC. Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde…

- Producatorul auto japonez a spus ca se asteapta la o dublare a costurilor materialelor, la 1.450 miliarde de yeni, sau la aproximativ 11,1 miliarde de dolari, in anul fiscal care a inceput in aprilie. Toyota a spus ca intentioneaza sa compenseze aproximativ 300 de miliarde de yeni, aproximativ 2,3 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a vizitat marți o fabrica din Troy, statul Alabama, unde producatorul de armament Lockheed Martin produce rachete antitanc Javelin, care se numara printre armele pe care America le furnizeaza Ucrainei pentru a ține piept rușilor.

- Recrutarile individuale la companii mari precum Tesla nu atrag de obicei atenția din exterior. Dar cand, la mijlocul lunii aprilie, un geolog de explorare a anunțat pe LinkedIn ca a parasit Rio Tinto pentru a se alatura Tesla, acest lucru a starnit speculații. De ce un geolog? De ce Tesla? Ce planuri…

- Desi Ucraina are nevoie de armament si Romania ar putea ajuta tara vecina in razboiul cu Rusia, industria de aparare nu are comenzi, oamenii nu-si primesc salariile si cei de la Carfil Brasov au declansat o noua greva spontana.