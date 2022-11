Stiri pe aceeasi tema

- ”Am venit astazi, la Petresti, pentru ca, in urma cu 2 ani, a fost initiat proiectul prin care compania IVECO urma sa produca o parte din camioanele necesare Armatei Romane. Acum 18 luni a fost inaugurarea liniei de productie, iar astazi, cu toate problemele si greutatile care au fost intampinate in…

- Florin Spataru a precizat la TVR Info ca peste 300 milioane de lei vor fi investiti in retehnologizarea industriei de aparare. ”Cei 2,5 % din PIB-ul Romaniei se vor duce la achizitionarea unor noi echipamente, noi tehnologii. Industria de aparare, pe de alta parte, trebuie sa fie pregatita pentru…

- Armata bulgara ar putea avea transportoare blindate produse in Romania. Surse din industria de aparare sustin ca guvernele de la Sofia si de la Bucuresti ar fi aproape de o intelegere pe aceasta tema.

- Regulile anuntate vineri de administratia presedintelui Joe Biden includ o masura de a bloca accesul Chinei la anumite cipuri fabricate oriunde in lume cu echipamente americane, extinzandu-le considerabil raza de actiune in incercarea de a incetini progresele tehnologice si militare ale Beijingului.…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Economiei cu 25 de milioane de lei, bani destinati activitatilor de intretinere, conservare, reparatii si paza a capacitatilor de productie din industria de aparare, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, afirma, miercuri seara, ca industria nationala de aparare reprezinta un domeniu strategic in economia nationala si, in contextul conflictului din Ucraina, se impun actiuni concrete in vederea protejarii intereselor nationale. Guvernul a aprobat, miercuri, o Ordonanta…

- Bugetul Ministerului Economiei a fost suplimentat cu 25 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru sustinerea investitiilor din industria de aparare, informeaza Ministerul Economiei, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- In timp ce cel mai mare producator de ingrașaminte chimice al Romaniei, care garanteaza producția agricola, iși trimite oanenii in șomaj din cauza facturilor la energie, Guvernul adopta o OUG care sa salveze industria de Aparare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…