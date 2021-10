Industria ceramicii din Europa, zguduită de pagubele provocate de pandemie și creşterea preţului gazelor Industria ceramicii din Europa, un sector cu vanzari de 35 de miliarde de dolari pe an, credea ca ceea ce a fost mai greu a trecut cand vanzarile au crescut cu peste 10% in prima jumatate a acestui an iar carnetele de comenzi au inceput sa se umple din nou dupa pagubele provocate de pandemie, transmite Reuters. Insa cresterea pretului la gazele naturale a surprins companiile din acest sector cu un consum mare de energie, lasandu-le sa aleaga intre trecerea costurilor pe seama clientilor si reducerea sau inchiderea productiei. Si asta intr-un moment in care multe firme simt cum majorarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

