Industria ceasurilor de lux devastata de criza! Rolex închide toate fabricile din Elveţia iar Cartier oferă reduceri de 50% Targurile de ceasuri din Basel și Geneva au fost anulate. Swatch va reduce pana la sfarșitul saptamanii aproape 70% din personalul sau elvețian de producție. Forta de munca din industria ceasurilor sprijina 59.000 de oameni și reprezinta aproape o zecime din exporturile țarii. Industria depinde foarte mult de lucratorii care locuiesc peste granița, in Franța, pentru ca mulți dintre aceștia stau acasa in eforturi de izolare sau pentru ca trecerile de frontiera s-au inchis. Swatch intenționeaza sa cheltuiasca aproximativ 500 de milioane de franci (517 milioane de dolari) in acest… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

