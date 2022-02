Stiri pe aceeasi tema

- Carbunele, cel mai poluant combustibil fosil, reuseste in continuare sa stranga finantari in valoare de mii de miliarde de dolari, in pofida promisiuni industriei de ajunge la neutralitate climatica pana la mijlocul acestui deceniu, transmite Bloomberg. Un studiu realizat de ONG-ul german Urgewald arata…

- Carbunele, cel mai poluant combustibil fosil, reuseste in continuare sa stranga finantari in valoare de mii de miliarde de dolari, in pofida promisiuni industriei de ajunge la neutralitate climatica pana la mijlocul acestui deceniu, transmite Bloomberg. Un studiu realizat de ONG-ul german…

- Industria lemnului se confrunta cu o criza artificiala din cauza implementarii unor masuri legislative inadecvate, care au condus la blocaje si la restrangerea resursei de masa lemnoasa disponibila, cu impact direct asupra preturilor, considera Catalin Tobescu, presedintele Asociatia Industriei Lemnului…

- Rusia a inregistrat anul cu cele mai multe decese de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, in condițiile in care pandemia Covid-19 nu da semne ca se va potoli, relateaza Bloomberg, potrivit Mediafax. Luna trecuta s-au inregistrat 54.630 de decese asociate cu virusul, potrivit datelor publicate…

- Șomajul tehnic suportat de stat a fost prelungit. Practic, se aplica din 20 ianuarie, daca ne uitam la Ordonanța de Urgența publicata în Monitorul oficial. În realitate ar fi trebuit adoptata de la finalul anului trecut, dar din diverse motive, lipse de avize interministeriale, proiectul…

- Autoritatile iau in calcul implementarea unor masuri de sprijin financiar pentru marile companii din industria alimentara, care nu beneficiaza de sustinere in contextul majorarii tarifelor la gaz natural sau energie electrica, a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- A fost lansat proiectul cu cel mai mare buget din istoria Ministerului Mediului. Un miliard de lei pentru sprijinirea trecerii spre energia regenerabila. Astazi, 22 decembrie, s-a dat startul Post-ul S-a dat startul Proiectului „Casa Verde”! Guvernul ofera finanțari uriașe pentru cei interesați apare…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, anunța ca peste 130 milioane de euro au fost platiți catre marii consumatori de energie pentru a-și putea susține activitatea. De ajutorul de stat mai beneficiaza IMM-urile, in total fiind susținute 15 ramuri din industria Romaniei, precum și consumatorii casnici.…