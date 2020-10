Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex anunța o serie de masuri ce vor fi aplicate, incepand de marți, 20 octombrie, pentru prevenirea supraaglomerarilor, in vederea limitarii riscului de raspandire a infecției cu noul coronavirus, potriv...

- Industria balneara din Romania a pierdut, in ultima luna si jumatate, 40 de milioane de euro, iar daca situatia va continua, 60% dintre companiile de profil nu vor supravietui pana la finalul anului, atrage atentia Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), intr-un comunicat…

- Industria balneara din Romania a pierdut, in ultima luna si jumatate, 40 de milioane de euro, iar daca situatia va continua, 60% dintre companiile de profil nu vor supravietui pana la finalul anului, atrage atentia Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), intr-un comunicat…

- Autoritațile din Romania au facut un anunț alarmant! Oficialii au transmis ca se inchid cluburile, barurile, discotecile și cazinourile din Capitala! Iata in ce condiții se vor putea aplica masuri extreme!

- . Se impun obiective obligatorii pentru statele membre de promovare a incluziunii sociale și de combatere a segregarii in școli; . Masuri de compensare pentru persoanele care au supraviețuit unor acte de sterilizare forțata și coercitiva; . COVID-19 a agravat procesul de discriminare și marginalizare.…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a postat pe Facebook un mesaj pentru inceputul noului an școlar. Foarte mulți parinți au comentat la acest mesaj reproșand ministrului și Ministerului pe care il conduce...

- Restaurantele si barurile din toata tara, inchise in semn de protest Restaurantele din toata țara vor fi închise astazi, între 17:00 și 18:00, în semn de protest, fața de lipsa de masuri susținere a autoritaților fata de industria ospitalitații. Proprietarii de localuri…

- Ministrul italian al Sportului, Vincenzo Spadafora, a afirmat, la postul Rai, ca se are in vedere o revenire a spectatorilor la meciuri in luna septembrie, relateaza News.ro.Citește și: Studiu șocant: S-a descoperit ca exista riscul mai mare de a lua COVID-19 acasa, decat de la straini…