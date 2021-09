Stiri pe aceeasi tema

- Principalele asociatii din industria de transport maritim au propus introducerea unei taxe globale pe emisiile CO2 generate de nave, in ideea de a ajuta la urgentarea eforturilor industriei de de shipping pentru a deveni mai verde, transmite Reuters. In conditiile in care 90% din bunurile…

- Toti marii producatori auto sunt nevoiti sa-si reduca productia in 2021, din cauza crizei de semiconductori. Scania va opri productia la fabricile sale de camioane din Suedia, Franta si Olanda intreaga saptamana, a anuntat luni Karin Hallstan, purtatorul de cuvant al companiei suedeze. Oficialul a informat…

- Pe fondul penuriei globale de cipuri, producatorii auto anunța rand pe rand ca sunt nevoiți sa suspende producția in diferite fabrici. Printre ei se numara și Stellantis, care a confirmat ca fabrica Sevel se va opri saptamana viitoare. "Confirmam ca producția la Sevel va fi suspendata saptamana viitoarea…

- O curte federala de apel din SUA a anulat joi daune de 1,2 miliarde de dolari impuse Gilead Sciences pentru incalcarea unor brevete referitoare la o terapie impotriva cancerului, considerand ca acestea sunt invalide, decizia fiind o lovitura pentru compania concurenta Bristol Myers Squibb, transmite…

- Industria auto este puternic afectata de actuala criza in aprovizionarea cu cipuri, cei mai mulți constructori fiind nevoiți sa-și suspende liniile de asamblare pentru anumite perioade. Este acum și cazul celor de la Volvo, care transmit ca sunt nevoiți sa opreasca temporar fabrica din Suedia. "Producția…

- Milioane de chiriasi americani risca sa fie evacuati din locuinte, dupa expirarea sambata a unui moratoriu care interzice aceste expulzari, adoptat din cauza pandemiei covid-19, relateaza Reuters. In pofida unei interventii tarzii a presedintelui Joe Biden, in contextul unei raspandiri a variantei…

- Statele Unite analizeaza cand vor putea sa ridice restrictii care interzic intrarea europenilor in America, dupa ce cancelarul german Angela Merkel a ridicat aceasta problema in cadrul vizitei sale, a anuntat presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters.

- Andreea Esca, prezentatoarea știrilor Pro TV, a avut parte de un an foarte greu. Ea a suferit pierderi financiare insemnate in an de pandemie. Andreea Esca, pierderi financiare uriașe din cauza pandemiei Cu toate ca, spre deosebire de alte vedete din showbiz, ea și-a pastrat locul de munca, aceasta…