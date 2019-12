Stiri pe aceeasi tema

- Brexitul se apropie de faza finala, iar Uniunea Europeana se pregateste pentru cele mai complexe negocieri din istoria sa. La sfarsitul lunii ianuarie, UE si Marea Britanie vor incepe discutiile referitoare la relatiile lor viitoare, iar Germania, Polonia, Austria, Romania si Cehia au semnalat deja…

- Impasul politic generat de Brexit ar putea intra într-o noua etapa dupa adoptarea de catre Parlamentul Marii Britanii a proiectului de Acord privind retragerea din Uniunea Europeana propus de premierul Boris Johnson, potrivit Mediafax.Dupa victoria în scrutinul parlamentar anticipat…

- Președintele Klaus Iohannis a participat joi la summitul Partidului Popular European, reuniunea tradiționala a liderilor afiliați PPE in marja Consiliului European de la Bruxelles. Șeful statului a stat la masa chiar langa cancelarul german Angela Merkel și noul președinte al Comisiei Europene, Ursula…

- In fotografiile publicate de PPE, presedintele Romaniei apare in centrul atentiei, relaxat si vesel, facandu-le sa rada in hohote pe Angela Merkel si Ursula von der Leyen, scrie digi24.ro. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va participa si la Summitul Euro in format extins, precum…

- Conservatoarea germana Ursula von der Leyen isi incepe duminica mandatul de cinci ani la conducerea Comisiei Europene (CE), devenind prima femeie ajunsa presedinte al executivului comunitar, scrie agerpres.ro. De profesie medic, ea era vazuta inainte ca o posibila succesoare a cancelarului german…

- Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a trimis o scrisoare premierului britanic Boris Johnson, prin care ii cere acestuia sa numeasca un candidat pentru funcția de comisar european, relateaza site-ul Politic.eu.Citește și: EXCLUSIV - Reorganizarea guvernului Ludovic…

- Presedinta aleasa a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a trimis premierului britanic Boris Johnson o scrisoare în care îi solicita sa prezinte un candidat la postul de comisar european, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvânt a

- Ministrii pentru mediu din Spania, Portugalia, Letonia, Suedia si alte patru state ale UE au formulat aceasta solicitare intr-o scrisoare la care Reuters a avut acces inaintea audierii pentru confirmare a lui Timmermans care are loc marti in Parlamentul European. Desi exista o larga sustinere in…