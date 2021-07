Industria auto germană îşi reduce semnificativ estimările privind producţia din acest an, din cauza problemelor de aprovizionare Asociatia producatorilor germani de automobile (VDA) a redus luni estimarea privind cresterea productiei de la 13% la numai 3%, afirmand ca productia din ultimele luni a fost ”semnificativ sub asteptari”. VDA anticipeaza ca in acest an vor fi fabricate in Germania 3,6 milioane de automobile, cu 400.000 de unitati mai putine fata de previziunea anterioara, potrivit estimarilor actualizate facute la jumatatea anului. Industria auto germana, care reuneste marci precum Voikswagen, Daimler si BMW, reprezinta 5% din productia economica si asigura peste 800.000 de locuri de munca. Producatorii au redus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Industria auto germana si-a redus semnificativ estimarile referitoare la cresterea productiei in acest an, indicand ca redresarea dupa pandemia de coronavirus va fi dificila din cauza perturbarilor din lantul de aprovizionare, transmite Reuters, arata News.ro. Asociatia producatorilor germani…

- Datele Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) arata ca, in luna mai, producția naționala s-a ridicat la 35.865 de unitați, in scadere cu circa 6% fața de luna anterioara. Dintre acestea, 29.260 de unitați au fost produse de Dacia la Mioveni și 6.605 de exemplare au fost fabricate…

- In primele cinci luni ale acestui an numarul mașinilor noi inmatriculate s-a ridicat la 35.845 unitați, cu 9,1% mai puțin decat in același interval al anului 2020, in vreme ce inmatricularile de vehicule rulate au crescut cu 7,8%, pana la 167.101 unitați, conform unui comunicat al Asociației Producatorilor…

- Industria mobilei, "afectata de preturile mari ale materiei prime" Lemne. Foto: pixabay.com Industria mobilei este afectata de o explozie a preturilor materiei prime. Presedintele Asociatiei Producatorilor de Mobila, Aurica Sereny, afirma ca pretul lemnului s-a dublat fata de aprilie…

- Avand in vedere cererea in creștere rapida din industria vehiculelor electrice din Germania, companiile energetice și miniere se straduiesc, deopotriva, sa aduca la suprafața litiul – esential pentru acumulatoare – prins in izvoarele subterane de apa fierbinte sub raul Rin. Situata pe o suprafața de…

- Piața autoturismelor noi incepe sa iși revina, in multe state din Europa. Grupul Renault, locul 3 la numarul de unitați vandute. In luna martie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +87.3% fata de martie 2020, atingandu-se un nivel de 1.062.446 unitați. Pe primele…

- Producția auto a atins aproape 40.000 de mașini in luna martie, in Romania, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. In luna martie, cele doua uzine locale…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), a calculat ca, pe parcursul anului 2020, producția de autoturisme din Romania a ajuns la 438.107 unitați, inregistrand o scadere cu 10,67%, comparativ cu 2019, cand au fost produse 490.412 unitați. Statisticile arata un trend descendent și…