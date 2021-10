Industria auto europeană face lobby agresiv împotriva noilor standarde pentru Euro 7 Industria auto europeana incearca sa intoarca publicul si guvernele impotriva Euro 7, ridicand temerile ca noile standarde dure vor paraliza vanzarile si vor ameninta locurile de munca, se precizeaza intr-un document informativ al Grupului de campanii Transport & Environment (T&E), citat de site-ul organizatiei de mediu 2Celsius. Documentul, intitulat “Cele sapte trucuri (murdare) de poluare a aerului din industria auto”, avertizeaza ca sanatatea cetatenilor va avea de suferit timp de decenii daca industria va reusi sa reduca noile standarde propuse privind emisiile provenite de la masini, autoutilitare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

