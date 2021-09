Industria auto: electrificare sau dispariție Acest ultimatum a aterizat in timpul verii pe ambele parți ale Atlanticului, pe fondul eforturilor de ecologizare a transporturilor, dar a declanșat o noua lupta politica in ceea ce privește termenii și ritmul tranziției. “Cred ca este corect sa spunem ca nu exista o alta opțiune pentru producatorii auto globali decat trecerea rapida la vehiculele […] The post Industria auto: electrificare sau dispariție first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

