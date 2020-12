Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri a industriei auto locale a scazut cu 15% in 2020, de la peste 30 de miliarde de euro in 2019 la circa 25 mld. euro anul acesta, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), citate de ZF și preluate de mediafax. Scaderea vine in conditiile…

- In noiembrie 2020, au fost produse in Romania un numar de 48.208 autoturisme, o crestere de 8,72% fata de perioada similara din 2019, respectiv 44.341 unitati. Dintre acestea 28.650 unitati au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni si 19.558 unitati au fost produse de uzina Ford de la Craiova. Pe…

- Dacia a adus in Romania primul exemplar al modelului electric Spring, pentru a-l prezenta presei. Mașina a fost expusa la sediul Renault Connect. Romanii mai au foarte puțin pana cand vor putea comanda noul model Dacia Spring, un automobil complet electric, construit pe o platforma Renault, adaptata…

- Industria auto din lumea intreaga a suferit pierderi in contextul pandemiei de coronavirus. La noi in țara, uzinele Dacia și Ford au produs luna trecuta aproape 52.000 de autoturisme, in scadere cu doar trei procente fața de perioada similara a anului trecut, arata datele Asociației Constructorilor…

- Potrivit APIA, in luna octombrie a acestui an au fost inmatriculate, pe plan national, 14.077 de autovehicule noi (autoturisme si vehicule comerciale, autocare si speciale), cu 13,9% mai multe decat in perioada similara din 2019. Dintre acestea, 12.523 de unitati au fost autoturisme noi, a caror crestere,…

- Nicolas Leitienne este noul Director de Marketing Cluster South Eastern Europe si asigura conducerea activitaților specifice pentru ambele marci, Dacia și Renault, in urmatoarele tari: Romania, Bulgaria și Republica Moldova. El a preluat responsabilitațile deținute anterior de Daniel Filip, cel care…

- Prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare (POIM) Spitalele din Romania implicate in lupta impotriva coronavirusului au putut beneficia de fonduri cu finanțare europeana, banii putand fi accesați pentru decontarea achizițiilor de aparatura medicala și echipamente de protecție.Aflat…

- Pandemia a redus producția de mașini in Romania și a diminuat cererea in Europa, in prima parte a anului 2020. Insa cifrele arata o ușoara revenire a cererii pe plan european, in lunile iulie și august. Aceasta revenire se transpune in creșterea producției interne de autovehicule pe cele doua luni in…