Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de auto si dispozitive electronice trag un semnal de a alarma cu privire la deficitul global de cipuri, care provoaca intarzieri de productie intr-un moment in care cererea consumatorilor incepe sa isi revina dupa criza coronavirusului.

- Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto, Ford Craiova va suspenda temporar producția de vehicule și motoare timp de opt zile, începând cu 26 februarie, anunța oficialii companiei. Criza microprocesoarelor va face ca producția…

- Criza componentelor electronice loveste industria auto globala. Se estimeaza ca pierderile ar putea ajunge la 2,5 miliarde de dolari. Dacia si-ar putea adapta productia din luna februarie 2021 pentru a...

- Producatori auto din intreaga lume opresc linii de asamblare a vehiculelor din cauza lipsei semiconductorilor, in unele situații din cauza masurilor SUA impotriva unor producatori chinezi de chip-uri. Exista și o concurența a producatorilor de autovehicule cu industria electronicelor de larg consum…

- ​Mulți producatori auto, precum Volkswagen, Toyota, Ford, Audi, Honda sau Mazda, au anunțat ca sunt nevoiți sa reduca temporar producția din cauza unei penurii de microprocesoare. Componentele minuscule, dar esențiale, sunt produse mai ales în Taiwan și în China, dar mai mulți factori au…

- Satul Geamana nu mai exista de mult, fiind acoperit integral de iazul de steril. Se mai poate observa in mijlocul barajului doar partea de sus a clopotnitei bisericii din localitate. In celelalte sate, oamenii au continuat sa locuiasca in casele lor, insa cu timpul au parasit și aceștia așezarile. Casa…

- Delegatia Uniunii Europene in Bosnia a cerut miercuri autoritatilor locale sa adaposteasca peste 3.300 de migranti amenintati de frig, avertizand asupra unei ''crize umanitare'', relateaza AFP.''Criza umanitara devine o realitate din cauza lipsei de actiune (...).

- Industria tutunului, care este considerata una strategica pentru Republica Moldova, iarași este blocata. Pe langa faptul ca este nevoie de investiții mari in dezvoltarea sectorului, odata ce acestea sunt facute – blocajele apar din partea legislației, care intarzie sa fie modernizata, scrie bani.md.