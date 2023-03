Industria alimentară: norme de igienă și cum să le respecți De ce este important sa respecți normele de igiena din industria alimentara? Regulile de igiena acopera și ofera protecție celor care activeaza in producerea, prelucrarea, manipularea, servirea, depozitarea, dar și in transportul alimentelor. Astfel, atunci cand se respecta un regulament de igiena in industria alimentara sunt evitate eventualele probleme de sanatate, generate de alterarea sau infectarea alimentelor cu virusuri. Este imperios necesar pentru a evita imbolnavirea clienților, consumatorilor, dar mai ales pentru a evita contaminarea – care este mult mai periculoasa in cazul produselor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia a prezentat cateva propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum și noi dispoziții pentru a facilita aplicarea normelor de circulație la nivel transfrontalier, anunța instituția. Normele…

- Inflația a dat inapoi la inceputul anului, semn ca scumpirile s-au mai temperat, dar rata anuala ramane la un nivel ridicat, de peste 15%, dupa cum arata datele Institutului Național de Statistica, publicate in aceasta dimineața.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a publicat proiectul de ordin privind obligatile comercianților in ceea ce privește produsele alimentare ce conțin insecte, dupa ce viermele galben de faina, lacusta calatoare, greierul de casa și larvele gandacului de faina au fost cuprinse…

- Produsele din hartie sunt esentiale pentru a asigura igiena si curatenia. Acestea sunt produse de unica folosinta care se arunca dupa utilizare si se schimba foarte usor, reducand riscul de contaminare si ajutand la prevenirea bolilor si a infectiilor. De asemenea, sunt disponibile in diferite texturi…

- Daca te afli pe drumul antreprenoriatului, deja stii ca succesul afaceri tale depinde foarte mult si de modul in care alegi sa organizezi si sa gestionezi intretinerea, curatenia si igienizarea spațiilor tale. Unul dintre domeniile in care aceste aspecte sunt esentiale, este cel alimentar. Astfel, fie…

- Ambasada Republicii Populare Chineze in Moldova a facut o donație generoasa in sprijinul refugiaților ucraineni. Un lot de produse alimentare (sucuri, ulei de floarea-soarelui, conserve de carne) in valoare de 4 milioane 330 mii lei (circa 200 mii euro) a fost livrat la depozitul Centrului Municipal…

- Pastrarea unei igiene corecte si a curateniei la locul de munca este extrem de importanta pentru angajati, deoarece acestia nu pot sa isi desfasoare activitatile zilnice cu acelasi randament iar sarcinile de zi cu zi o sa intarzie ceea ce va afecta in mod direct productia firmei sau serviciile prestate.…

- Astfel, produsele alimentare din supermarketuri aflate aproape de expirare ar putea ajunge la spitale, orfelinate și camine de batrani. Ideea incheierii unor protocoale semnate cu supermarketurile din Argeș prin care produsele alimentare care sunt aproape de expirare sa ajunga la instituții sau familii…