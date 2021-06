Stiri pe aceeasi tema

- Din abatoare si pana la restaurante, sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si pandemiei, este acum fortata…

- Turiști romani care pleaca in concediu spre Grecia au așteptat ore bune la vama bulgaro-greaca. Sambata dimineata, la vama Kulata – Promachonas, coada de masini se intindea pe aproape 8 kilometri, iar unii turisti spun ca asteptau chiar mai bine de patru ore pentru a intra in Grecia. Cauza este tot…

- Lithuania accused Belarus of allowing illegal migrants to cross its borders into the European Union, the latest sign of simmering tensions after a Ryanair Holdings Plc was forced to land in Minsk last month so the authorities there could arrest an opposition journalist, according to BNN Bloomberg. …

- S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului…

- Parintii care se intorc la serviciu inainte ca bebelusul sa implineasca sase luni vor primi un stimulent de insertie majorat, in valoare de 1.500 de lei, incepand din aceasta saptamana. Dupa ce Guvernul a publicat normele de aplicare ale legii, parinții pot alege daca raman in concediu de creștere și…

- Ministrul Sanatații a anunțat, joi, rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor COVID-19. Potrivit Ioanei Mihaila, au fost detectate diferente de pana la 500 de cazuri intre raportarile facute de un spital pe diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii…

- Imaginile au fost surprinse chiar in momentul acțiunii de un locatar din zona. O femeie amenința ca se sinucide, iar pompierii și polițiștii au intervenit promt. In incercarea de a preveni tragedia, pompierii special pregatiți au coborat simultan in rapel de pe bloc și au blocat geamurile apartamentului…