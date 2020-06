Industria a fost afectată rău de COVID-19: de la comenzi noi, la cifra de afaceri Comenzile noi, producția și cifra de afaceri din industrie, toate au scazut în luna aprilie din cauza coronavirusului și a masurilor luate de autoritați. Practic, scaderea este de peste o treime, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS). Vorbim, practic de o diminuare, de exemplu pe comenzi noi în industria prelucratoare, și de peste 40%, comparativ cu anul trecut (aceeași luna). Este mult.

Situația pe trei componente

În luna aprilie 2020:



În luna aprilie 2020:



