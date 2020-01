Stiri pe aceeasi tema

- Barometru: Industria din Romania a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export au atins un record minim istoric Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor pentru export a atins un record istoric, pana la 32 de…

- Industria a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export, la un minim istoric: “Caderea brutala arata ca industria s-a decuplat in mare masura de la piata externa” Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor…

- Dupa patru luni de scadere continua a activitatii, in luna decembrie 2019, industria din Romania a intrat in contractie puternica.Conform unui raport intocmit de catre Școala Naționala de Studii Politice și Administrative și IRSOP, caderea comenzilor pentru export au atins un record istoric de 32 de…

- Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor pentru export a atins un record istoric, pana la 32 de puncte, releva rezultatele Barometrul Industriei din Romania, intocmit de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA)…

- Activitatea derulata in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii va inregistra o relativa stabilitate in urmatoarele trei luni, in timp ce preturile vor creste in industria prelucratoare si constructii, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada…

- In contextul unei cereri constante de tinere talente in industria tech, ANIS - Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii - a luat, inca de anul trecut, decizia de a se implica in educarea noii generatii de profesionisti inca din primele...

- Peste 20 de hoteluri din America Latina, Europa si Asia au cazut victime ale unor atacuri malware directionate in campania RevengeHotels, ce vizeaza industria ospitalitatii, atrag atentia expertii Kaspersky, in urma unei cercetari efectuate recent."Cercetarea Kaspersky asupra campaniei RevengeHotels,…

- •Expoziție de fotografie ”Elvira Godeanu” pe acordurile violoncelistului Mircea Suchici, la Teatrul Anton Pann, joi 30 octombrie, ora 18.00! Joi, 30 octombrie, incepand cu ora 17.30, in foayerul Teatrului Anton Pann din Rm Valcea va avea loc vernisajul expoziției de fotografie ce se intituleaza “Ex…