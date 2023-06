Îndulcitorul Aspartam va fi declarat oficial drept posibil risc de cancer Indulcitorul artificial Aspartam, utilizat in mii de produse, ar urma sa fie etichetat de catre OMS ca fiind „posibil cancerigen”. Indulcitorul e folosit in mii de produse, inclusiv in Coca-Cola dietetica, inghețata și guma de mestecat. Agenția Internaționala de Cercetare a Cancerului (IARC), care aparține Organizației Mondiale a Sanatații, a efectuat o analiza a siguranței […] Articolul Indulcitorul Aspartam va fi declarat oficial drept posibil risc de cancer a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

