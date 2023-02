Îndulcește-l de Valentine`s Day! Idei savuroase de desert pentru Ziua Îndrăgostiților: nu-ți va mai refuza nimic 15 idei de desert pentru Ziua Indragostiților1. Prajitura de zmeuraAceasta este o prajitura ușoara, dulce și roz, perfecta pentru un desert de Ziua Indragostiților.Ingrediente:2/3 cana ulei de nuca de cocos1/2 cana crema de branza, la temperatura camerei6 oua3 linguri indulcitor1 lingura de extract de vanilie fara alcool3/4 cana zmeuraMod de preparare:Incalzește cuptorul la 180 grade Celsius și amesteca intr-un bol mare uleiul de nuca de cocos și crema de branza, pana se obține o consistența neteda.Bate ouale și adauga indulcitorul, vanilia și praful de copt, apoi amesteca cu restul de ingrediente… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tarta de ciocolata alba cu zmeura. Un deliciu care nu ar trebui sa lipseasca de pe masa. Ingrediente: 250 gr. – biscuiți 80 gr. – unt topit Pentru umplutura 360 g ciocolata alba; 200 g smantana dulce 23%; 50 g lapte; 25 g unt Pentru decor 300 gr. zmeura proaspata; frunze de menta Mod de preparare…

- Exista multe rețete de aripioare picante adunate din jurul lumii. Se pare ca fiecare cultura are propriul mod de a gati delicioasele aripioare, de la cele americane, marinate cu sos barbeque, pana la cele preparate cu citrice. Insa adevaratele provocari sunt aripioarele picante cu miere, whiskey, sirop…

- Asadar, ca sa gatesti supa crema de usturoi ai nevoie de urmatoarele ingrediente:– sase pahare de supa de pui– o lingurita de cimbru proaspat, bine tocat– doua lingurite de ulei de masline– 50 de catei de usturoi curatati– o cana de smantana– o legatura de ierburi proaspete precum patrunjel, cimbru,…

- In acest caz, ce ai spune de niste biscuiti fragezi si crocanti in acelasi timp, cu aroma subtila de portocala si cardamom? Nu contin gluten, au foarte putin zahar si pot fi gata in maximum o ora!Stelute cu scortisoara, cel mai bun si cel mai simplu desert pentru CraciunVei avea nevoie de urmatoarele…

- Ingrediente1 cana faina3/4 cana cacao pudra1/4 lingurita de sare6 linguri de unt200 grame de ciocolata neagra100 grame de ciocolata alba4 oua, la temperatura camerei1 cana zahar brun3/4 lingurita esenta de vanilie sau rom1 cana bucati de ciocolata neagra1/2 cana bucati de nucaMod de preparare- Incalzeste…

- Ingrediente:- 5 cani de faina- 2 linguri de zahar- 1 lingura și jumatate de sare- 1 lingura și jumatate de drojdie uscata- 2 linguri de ulei- 2 cani de apa calduțaModalitate de preparare:1. Amesteca drojdia uscata cu apa calduța și cu zaharul. In acest mod, substanța va deveni activa și va contribui…

- Rețeta biscuiților rapizi se prepara extrem de... rapid și ușor. Desertul te poate scoate din impas atunci cand nu știi ce sa faci pentu cei dragi sau pentru musafirii anunțați in ultimul moment.Ingredientele sunt din categoria celor mai banale, pe care oricine le are in casa. In 15-30 de minute sunt…

- Ingrediente: 300 g lapte praf; 4 linguri nuci (alune de padure/arahide/nuca); 4 linguri stafide/merisoare; 100 ml lapte integral; 1/2 pachet unt; 10 linguri zahar; esenta vanilie. MOD DE PREPARARE: 1. Topeste untul cu laptele si zaharul si lasa compozitia sa dea in clocot.2. Ia preparatul de pe foc…