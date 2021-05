Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de apeluri care semnalau prezenta ursilor in zone locuite de oameni au fost primite de la inceputul anului trecut si pana in prezent la numarul de urgenta 112, a declarat marti prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan. Prefectul a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca ursii s-au…

- Metrorex anunța ca demolarea spatiilor comerciale la metrou va continua in noaptea de vineri spre sambata. Lucrarile se vor desfașura dupa inchiderea circulației in/din stația Pipera. Joi seara, accesul a fost restrictionat la statia de metrou Pipera, pentru evacuarea si demolarea spatiilor…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre liderii de business au declarat ca afacerea lor a fost afectata de criza sanitara, dar impactul nu a fost atat de sever pe cat anticipau in martie 2020, arata raportul PwC Global Crisis Survey 2021, potrivit caruia 20% dintre oamenii de afaceri considera ca situatia…

- Asociația Grup de Acțiune Locala Sepsi organizeaza o noua Sesiunea de indrumare pentru cei interesați de redactarea și sau demararea de proiecte de finanțare in special cunoașterea sistemului MySMIS. Sesiunea interactiva va avea loc in sala de curs al Incubatorul de Afaceri, str. Presei, nr. 4 in data…

- A crezut intr-un vis alaturi de „echipa de oameni nebuni” ce i-a fost sprijin, și-anume acela de a deveni primarul orașului Intorsura Buzaului, și iata ca visul a devenit realitate. Dupa 21 de ani de in care a avut grija de mica „familie” de la Casa Familiala Intorsura, Centrul de Plasament al Direcției…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor lansa anul acesta doua programe pentru stimularea mediului de afaceri, urmand sa finanteze din bugetul local 30 de proiecte start-up si 10 proiecte inovatoare. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a anuntat marti, in cadrul unei conferinte de…

- A doua intalnire a reprezentanților mediului de afaceri local cu executivul Primariei Municipiului Pitești a avut loc marți, 9 martie 2021, in sala de consiliu a Primariei Pitești. In deschidere, Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, a vorbit despre principalele direcții ale planului de dezvoltare…

- Conducerea Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna a declarat marti, la aproape un an de la confirmarea primului caz de COVID-19 in judet, ca, desi nu au fost pregatite pentru o epidemie de asemenea anvergura, autoritatile au reusit, in plan local, sa tina situatia sub control. Directorul DSP Covasna,…