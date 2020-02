Îndrumare doctorală Presedinta Senatului Universitatii, doamna profesor Pave Amigdala, a spus solemn membrilor distinsului for, la inceputul sedintei, inainte de anuntarea ordinii de zi: „Stimati colegi, am primit, la intrarea in sala, o scrisoare din partea colegului nostru comparatist, Ayan Gilma, cu mentiunea de a se citi in plen imediat - urgenta maxima! Nu stiu ce contine, insa, din aerul disperat al domnului profesor, am dedus ca ar fi vorba despre ceva grav. D (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a inaintat Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui o cerere prin care a solicitat mentinerea in activitatea de profesor titular si dupa indeplinirea varstei de pensionare.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat, pentru ziarul Puterea, ca a renunțat la meseria de profesor pe perioada cat este ministrul Educației, pentru a putea fi la munca. Potrivit raspunsului dat de ministru redacției, aceasta a fost profesor la școala privata Fridolino, dar a ocupat și alte…

- Aron Pumnul (n. 27 noiembrie 1818, Cuciulata, Hoghiz, Brașov, Romania – d.24 ianuarie 1866, Cernauți, Imperiul Austriac) a fost carturar, lingvist, filolog și istoric literar, profesor al lui Mihai Eminescu, fruntaș al Revoluției de la 1848 din Transilvania. S-a nascut intr-o familie de țarani iobagi din Transilvania.…

- Astazi, 19.01.2020, incepand cu ora 11:OO, Clubul Studentilor din Targoviste gazduiesteConferința Extraordinara a Organizației PSD Dambovița. Social-democratii damboviseni isi aleg o noua conducere.Lupta interna din PSD Dambovita este una destul de dura . Pesedistii au de ales intre echipa …

- Carlos L'Abbate, un argentinian stabilit de 11 ani in Romania, profesor de yoga și autorul unei carți, vorbește despre felul in care ne facem viața mai dificila decat e atunci cind credem ca ”ceea ce voi obține la un moment dat imi va aduce fericire”Sunt doua momente din an cand realizam cu adevarat…

- Astazi pe patinoarul din Radauți s-a desfașurat ceremonie de acordare a titlului de ”Cetațean de Onoare” al municipiului Radauți unui numar de opt foști mari sportivi. Este vorba de Dumitru Axinte-colonel in rezerva, profesor; Doru Iosif Moroșan-colonel in rezerva, profesor; Constantin Vasile Nistor-colonel…

- Stimati cetateni In vederea implicarii publicului in etapa elaborarii unui PUZ, aducem la cunostinta ca Primaria Municipiului Buzau. cu sediul in Piata Daciei, nr. 1, a demarat procedura pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal pentru…

- De mai bine de o luna, copiii din trei clase de a cincia de la Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" din Capitala au ramas fara profesor de limba si literatura romana, dupa ce cadrul didactic a demisionat. Administratia institutiei nu a gasit nici acum un inlocuitor.