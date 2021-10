Stiri pe aceeasi tema

- Actorul William Shatner va zbura in spatiu, miercuri, la aproximativ 55 de ani de la prima sa aparitie in rolul capitanului Kirk din serialul stiintifico-fantastic de televiziune "Star Trek". Shatner, in varsta de 90 de ani, va ajunge acolo unde doar alti cativa au mai ajuns inaintea lui, devenind cea…

- Peste 67.000 de cereri de indemnizatie au fost depuse la acest fond de cand a fost deschis, in 2011, de catre persoane care se aflau in apropierea locului in care au avut loc atentatele jihadiste ale Al-Qaida, in urma cu 20 de ani, si care au dezvoltat ulterior patologii. Majoritatea acestor cereri…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, a anunțat, dupa zborul in spațiu al capsulei New Shepard, ca vrea sa acorde cite 100 de milioane de dolari colaboratorului CNN Van Jones și chef-ului Jose Andres. Bezos a spus ca Jones și Andres sint liberi sa faca „ceea ce vor” cu banii, transmite…

- Fondatorul Amazon și cel mai bogat om de pe planeta, Jeff Bezos, a mulțumit angajaților pentru achitarea zborului sau in spațiu. Declarația miliardarului a provocat o reacție diferita in rindul angajaților, scrie Business Insider. Recunoștința lui Bezos fața de toți angajații și clienții Amazon a fost…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va zbura astazi in spațiul suborbital la bordul primei nave lansate de compania sa aerospațiala, Blue Origin. Acesta va avea ocazia sa admire Pamantul de la o altitudine de aproximativ 100 kilometri.