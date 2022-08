“Indragostit”de bicicleta altuia…prins de politistii din Pogoanele! In aceasta saptamana, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Pogoanele au depistat principalul banuit in cazul unui furt, un tanar de 22 de ani, din Pogoanele. Fapta a fost sesizata in ziua de 12 august a.c., de catre persoana vatamata, o tanara de 16 ani, din Pogoanele. Din cercetari s-a stabilit ca, in aceeasi zi, banuitul ar fi profitat de faptul ca persoana vatamata a lasat bicicleta nesupravegheata și neasigurata pe o strada din oraș Pogoanele. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

