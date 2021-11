Cunoscutul interpret de muzica populara a murit fulgerator, sambata seara, dupa ce a ajuns la spital in stare critica. Artistul de muzica populara Petrica Mițu Stoian, de 61 de ani, a murit, sambata seara in urma unui șoc septic. Petrica Mițu Stoian a fost internat in stare grava la sectia ATI de la spitalul din Resita. Acesta era in tratament post-COVID de cateva zile la o clinica privata din Caras-Severin. Era vaccinat cu ambele doze de vaccin. Sambata dimineața artistul a inceput sa se simta foarte rau. A fost preluat de o ambulanța si dus de urgenta la spitalul din Reșița. De asemena, s-ar…