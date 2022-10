Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului e in doliu dupa ce, celebra actrița din serialul "Verdict: crima!" s-a stins din viața. Angela Lansbury, cea care cucerea publicul din toata lumea cu rolul Jessica Fletcher dintr-unul dintre cele mai de succes seriale, și-a dat ultima suflare la varsta de 96 de ani.

- In luna Octombrie 2022, s-a stins din viața Maria Barcan, o indragita profesoara de muzica din localitatea maramureșeana Saliștea de Sus. Maria Barcan s-a nascut la Saliștea de Sus, jud. Maramureș, la data de 18 Mai 1959, studiile liceale le-a realizat la Colegiul Național“Dragoș Voda” din Sighetu Marmației,…

- Colonelul in rezerva Eugen Lemnaru a trecut la cele veșnice. Stabilit de ani buni in orașul Moreni, dar de fel din localitatea Salciile (județul Prahova), venerabilul veteran de razboi s-a stins la varsta de 101 ani. A fost combatant al luptelor de aparare a rafinariilor din municipiul Ploiești, din…

- Holly Madison, fosta iubita a lui Hugh Hefner, a dezvaluit mai multe detalii despre viața alaturi de acesta in cadrul unui podcast numit „Girls Next Level”. Aceasta a vorbit despre experiențele traumatice la care a fost supusa de Hugh Hefner, potrivit click.ro. Holly, acum in varsta de 42 de ani și…

- Denise Dowse, actrita americana cunoscuta pentru rolurile sale din serialele „Beverly Hills 90210” si mai recent „Insecure”, s-a stins din viața la varsta de 64 de ani. Anunțul a fost facut chiar de sora ei.

- Boris Caragea s a stins din viata pe 8 august 1982, in Bucuresti, la varsta de 76 de ani.Boris Caragea s a stins din viata pe 8 august 1982, in Bucuresti, la varsta de 76 de ani. Sculptor roman si membru corespondent al Academiei Romane din Bucuresti, Caragea s a remarcat in Dobrogea, in tara, dar si…

- Doliu in lumea teatrului și cinematografelor de la noi din țara! Indragita actrița Camelia Zorlescu s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Regretata actrița a fost peste 30 de ani pe scena teatrului Nottara și și-a bucurat de fiecare data spectatorii cu prezența sa feminina stilata.