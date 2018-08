Indonezia/Lombok - Exod al turiştilor, după un seism major Numerosi turisti cuprinsi de ingrijorare s-au grabit marti spre vapoare si spre aeroportul din Lombok pentru a parasi aceasta insula indoneziana ce a fost lovita de un al doilea seism devastator intr-o singura saptamana, in timp ce echipele de interventie incearca sa ajunga in zonele afectate pentru a oferi ajutor supravietuitorilor, informeaza AFP. Cutremurul de pamant cu magnitudinea de 6,9 ce a avut loc duminica seara a ucis cel putin 98 de indonezieni si a avariat sau distrus mii de cladiri, la o saptamana dupa un alt seism care a ucis cel putin 17 persoane pe aceasta insula turistica vulcanica.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

