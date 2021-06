Indonezia: Vulcanul Merapi a erupt din nou Vulcanul Merapi de pe insula indoneziana Java a erupt vineri dimineata, expulzand in atmosfera o coloana de cenusa pana la inaltimea de un kilometru, a informat Agentia indoneziana de geologie, potrivit DPA. Asa-numitele fluxuri piroclastice au parcurs pana la 3.000 de metri pe versantul sud-estic al vulcanului, conform Agentiei citate. Nu au fost raportate victime, iar nivelul de alerta pentru vulcan a ramas la al doilea cel mai inalt. Merapi, cel mai activ vulcan al tarii, a erupt in mod regulat din luna noiembrie a anului trecut. In ultimul sau val de eruptii in 2010, peste 340 de persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

