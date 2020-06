Indonezia: Vulcanul Merapi a erupt de două ori duminică Vulcanul Merapi din insula indoneziana Java a erupt de doua ori duminica dimineata, aruncand in aer cenusa incinsa pana la o inaltime de aproape 6000 de metri, informeaza dpa.



Centrul de Cercetare si Dezvoltare al Tehnologiilor Dezastrelor Geologice (BPPTKG) a anuntat ca prima eruptie a avut loc la ora locala 09:13 A.M (02:13 GMT) si a avut o durata de 328 de secunde, iar a doua eruptie s-a produs 14 minute mai tarziu si a durat aproximativ 90 de secunde.



Deasupra unor sate amplasate pe pantele vulcanului, care are o inaltime de 2.930 de metri, a cazut o ''ploaie''…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

