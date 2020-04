Indonezia: Vulcanul Anak Krakatau a erupt Vulcanul Anak Krakatau din Indonezia a erupt in noaptea de vineri spre sambata, aruncand cenusa si lava la 500 de metri in aer, a anuntat sambata agentia de vulcanologie din aceasta tara, transmite dpa. Nivelul de alerta la acest vulcan, situat intre insulele Java si Sumatra, a ramas la trei, cel mai inalt nivel, a adaugat Centrul pentru Vulcanologie si Atenuare a Riscurilor Geologice. In timpul unei eruptii din decembrie 2018, vulcanul Anak Krakatau a provocat un tsumani care a ucis peste 430 de oameni si a ranit cateva mii. Eruptia din 2018 a facut ca vulcanul sa piarda doua treimi din inaltime… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

