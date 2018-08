Indonezia - Un nou seism pe insula Lombok Seismul s-a petrecut la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale, informeaza AFP. Cutremurul de joi s-a produs in nordul insulei, in aceeasi zona in care a avut loc cutremurul de duminica. Agentia indoneziana de seismologie a masurat o magnitudine de 6,2. Nu exista un risc de tsunami, a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei indoneziene de gestionare a catastrofelor. Dupa cutremurul de duminica, 'au existat 355 de replici' de magnitudini diferite. Replica de joi a fost cea mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

