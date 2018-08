Indonezia: Un nou seism, de magnitudine 5,9, s-a produs pe insula Lombok

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou seism, ce a avut magnitudinea de 5,9 grade, s-a produs joi pe insula indoneziana Lombok, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), la patru zile dupa un cutremur de pamant cu magnitudinea 6,9, care a facut cel putin 164 de victime, potrivit autoritatilor locale,…

- Cel putin 82 de persoane si-au pierdut viata, iar alte cateva sute au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok. In urma cu numai o saptamana, tot in aceasta insula, s-a produs un alt cutremur ce a provocat 17 victime.

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica Insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali. Autoritatile au lansat o alerta de tsunami si au recomandat…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.

- Un seism cu magnitudinea 5,6 s-a produs duminica in Guatemala, potrivit Serviciului de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS), fara a produce insa pagube, nu au fost raportate distrugeri nici in zona vulcanului Fuego, ale carui eruptii recente au provocat moartea a 110

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, in dimineața zilei de duminica. Magnitudinea mișcarii telurice o face sa fie cea mai puternica inregistrata pana acum in luna iunie a acestui an.