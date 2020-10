Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca, de la inceputul pandemiei, aproximativ 3.200 de copii cu varsta pana la 9 ani s-au infectat cu noul coronavirus, precum si 5.200 cu varsta cuprinsa intre 10 si 19 ani. El a subliniat ca nu toate infectarile pot fi puse in legatura cu activitatea scolara,…

- Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au fost inregistrate doua cauze penale in legatura cu desfasurarea alegerilor locale in Sectorul 1 din Bucuresti. Primul dosar penal a fost inregistrat la data de 28.09.2020. in urma unui apel la serviciul urgenta 112 si are ca obiect…

- - In ce consta reușita unui președinte de club? Desigur, dincolo de performanța, ca pana la pragul asta se intampla destule... The post Marius Poclid, presedintele CSC Ghiroda si Giarmata Vii: „Ne-am reluat activitatea sanatosi si in siguranta!” appeared first on Renasterea banateana .

- Indonezia renunța la pedeapsa prin care localnicii fara masca de protecție erau bagați intr-un sicriu, conducerea țarii cedand pana la urma presiunilor publice. Pedeapsa fusese introdusa cu doar doua...

- Orarul de activitate a educatorilor si asistentilor de educatori in cadrul grupelor de copii va fi evaluat si ajustat, iar programul de activitate al gradinitelor va fi stabilit de catre administratia institutiei si coordonat cu autoritatea publica locala, a hotarat Comisia Nationala Extraordinara de…

- Salile de spectacole și restaurantele ar trebui sa-și reia activitatea incepand cu 1 septembrie, dar in condiții de siguranța sanitara, spune președintele Klaus Iohannis. „Sunt doua domenii in care consider ca e important sa se reia activitatea atat cat se poate și acolo unde se poate in condiții de…

- Vești bune dinspre echipa de fotbal Politehnica Timișoara. Toți cei trei jucatori infectați cu noul tip de coronavirus au primit rezultate negative dupa doua saptamani de izolare. Atat ei, cat și colegii lor contacți direcți, iși pot relua activitatea alaturi de ceilalți colegi.

- Reprezentanții Bibliotecii Județene ”Lucian Blaga” din Alba Iulia anunța ca vor fi reluate, de marți, serviciile de imprumut de carți, dupa ce toți angajații instituției au avut rezultate negative la testele COVID. Reamintim ca vineri, activitatea bibliotecii a fost suspendata, dupa ce o angajata a…