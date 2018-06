Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin un pasager a murit si alti 64 au fost dati disparuti dupa ce un feribot s-a scufundat luni in lacul Toba din Indonezia, in nordul provinciei Sumatra, informeaza dpa. Deocamdata, s-a reusit...

- Agentia ONU pentru Migratii a anuntat ca 46 de migranti, probabil etiopieni, s-au inecat, iar 16 sunt dati disparuti, dupa ce nava pe care se aflau s-a rasturnat miercuri in apropierea Yemenului dupa ce a traversat Golful Aden, transmite AFP. Personalul Organizatiei Internationale pentru Migratii…

- Potrivit Politiei, camionul s-a rasturnat la iesirea din comuna Parau spre Sercaia, intr-o curba la stanga, a lovit parapetul de pe marginea podului si s-a rasturnat in paraul care traverseaza localitatea. In camion se afla doar soferul acestuia, el fiind constient. Medicii ii acorda primul…

- Un barbat a decedat, luni, in urma unui accident de circulatie produs pe raza comunei Falciu, iar un altul a fost ranit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, din primele cercetari efectuate la locului, vinovat…

- Un barbat, de 31 ani, din Biruinta, a condus un autoturism, pe DN 38 in Topraisar, dinspre Negru Voda catre Constanta si ajungand in dreptul imobilului cu nr 7, din cauza nepastrarii unei distante de siguranta, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, de 25 ani, din Techirghiol, in…

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte cel putin 20 au fost ranite intr-un accident de autocar care a avut loc pe autostrada. Sase persoane au murit si 23 au fost ranite in accidentul de autocar produs vineri pe autostrada Trakia, in apropiere de Sofia. Guvernul a declarat ziua de sambata, 14 aprilie,…

- Un accident routier a avut loc marși in jurul orei 15:40 pe DN1C, pe raza localitații clujene Iclod. Potrivit primelor infomații accidentul rutier s-a produs dupa ce un șofer de 42 de ani din Aluniș a fost depașit de o alta mașina condusa de un șofer de 27 de ani din Cluj Napoca, care a […]

- Un microbuz in care se aflau 19 persoane, cetateni straini, s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Opt ambulante SAJ, dintre care doua cu medic, dar si echipaje ISU s-au deplasat la locul accidentului, dar nu se stie cate persoane…