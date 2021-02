Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au decedat, iar cinci au fost date disparute dupa ce o alunecare de teren a ingropat mai multi muncitori care lucrau pe un sit minier ilegal de exploatare a aurului din provincia indoneziana Sulawesi Central, a anuntat joi un oficial, potrivit DPA, potrivit AGERPRES. Un numar…

- Cel putin 20 de persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a maturat peste noapte mai multe case din provincia indoneziana Java de Est, a informat luni Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit DPA, citata de AGERPRES. Citește și: INEDIT Confesiunile…

- Bilantul victimelor in urma unor alunecari de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia indoneziana Java de Vest a crescut miercuri la 21 de morti, in timp ce alte 19 persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat un oficial, citat de agentia Xinhua. In total, 25 de persoane…

- Autoritatile norvegiene au anuntat vineri ca au gasit o persoana moarta la doua zile dupa o impresionanta alunecare de teren intr-o localitate la nord de Oslo si continuarea operatiunilor de salvare pentru a gasi noua disparuti, noteaza AFP."In jurul orelor 14.30, in alunecarea de teren a fost gasit…

- Alunecarea de teren s-a produs intr-o zona rezidentiala aflata la aproximativ 30 kilometri de capitala Oslo. Cautarile decurg greu, pentru ca terenul este instabil și in orice moment se poate surpa din nou.

- Echipele de interventie norvegiene cautau joi 10 persoane date disparute, printre care si copii, dupa o alunecare de teren produsa in ziua precedenta intr-o localitate situata la nord de Oslo, care a dus la ranirea a 10 rezidenti, informeaza AFP. ''Este important pentru mine sa precizez ca suntem…

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters. Salvatorii incearca sa dea de urma disparutilor cu ajutorul…

- Zece persoane au fost ranite, dintre care una se afla in stare critica, și 21 de persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren din Norvegia a spulberat peste 10 cladiri la primele ore ale zilei de miercuri, a spus poliția, potrivit Reuters. Surparea a lovit o zona rezidențiala din Gjerdrum,…