Stiri pe aceeasi tema

- "Trei persoane si-au pierdut viata" si "echipele de salvare cauta in continuare alte victime", a declarat Raditya Jati, purtator de cuvant al agentiei, pentru AFP, relateaza Gulf News .Ploi abundente s-au abatut, joi seara, asupra provinciei Sumatra de Nord, provocand inundatii si deversari de noroi.Cel…

- O alunecare de teren a provocat moartea a cel putin trei persoane in apropierea unei centrale hidroelectrice de pe insula Sumatra din Indonezia, a anuntat vineri Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor, care se teme ca ar putea exista un numar mai mare de victime, relateaza AFP, potrivit…

- Cel putin 157 de persoane au murit si alte cateva zeci sunt date disparute in urma inundatiilor si alunecarilor provocate de ciclonul tropical Seroja in Indonezia si Timorul de Est, potrivit unui nou bilant anuntat marti, informeaza AFP. Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor…

- Doi vulcani de pe insule separate din Indonezia au erupt marti, trimitand in atmosfera coloane de cenusa, informeaza DPA. Muntele Sinabung de pe insula Sumatra a expulzat in atmosfera o coloana de cenusa la 5.000 de metri inaltime si fluxuri de materiale piroclastice pe versanti, a informat Agentia…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren produse duminica intr-o zona rurala a provinciei indoneziene Java de Est, alti sapte locuitori din zona afectata fiind dati disparuti, relateaza Xinhua care citeaza cel mai recent bilant publicat miercuri de Agentia Nationala…

- Cel putin 20 de persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a maturat peste noapte mai multe case din provincia indoneziana Java de Est, a informat luni Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit DPA, citata de AGERPRES. Citește și: INEDIT Confesiunile…

- Cel putin 20 de persoane sunt date disparute dupa ce o alunecare de teren a maturat peste noapte mai multe case din provincia indoneziana Java de Est, a informat luni Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit DPA, citata de Agerpres.

- Cel putin 18 persoane au murit si alte 200 sunt in continuare date disparute in nordul Indiei, potrivit unui nou bilant stabilit luni, la o zi dupa o viitura produsa in urma prabusirii unui fragment dintr-un ghetar in Himalaya, relateaza AFP. Cautarile au fost reluate luni dimineata, 200 de salvatori…