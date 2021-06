Stiri pe aceeasi tema

- Peste 350 de medici din Indonezia s-au infectat cu COVID-19, deși erau vaccinați cu serul chinezesc Sinovac. Zeci dintre ei au fost spitalizați cu forme grave ale bolii, au anunțat oficialii, in contextul ingrijorarilor cu privire la eficacitatea vaccinurilor impotriva tulpinilor mai rezistente de coronavirus.

- Organizația Mondiala a Sanatații a autorizat folosirea vaccinului anti-COVID, Sinovac, produs de chinezi. Serul, care se administreaza persoanelor de peste 18 ani, nu a fost inca aprobat si de Agenția Europeana a Medicamentului care face verificari de la inceputul lunii mai. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Comitetul de experți in vaccinuri al OMS recomanda utilizarea serului chinezesc, care se administreaza in doua doze, la un interval de doua pana la patru saptamani.Vaccinul este recomandat persoanele cu varsta de peste 18 ani.

- Miercuri, 7 arpilie, Mihai Bendeac s-a vaccinat anti- COVID-19 cu serul de la AstraZeneca. In ciuda controverselor care au aparut legate de reacțiile adverse ale acestui vaccin, Bendeac a declarat ca are incredere in medici și “in cei care iau Nobelul, nu in cei care scriu miau ca pisica”. „A fost foarte…

- Specialistii au analizat foarte bine vaccinurile anti-Covid de pe piata si au descoperit ce se intampla in organismul pacientilor imunizati cu serul Pfizer. O singura de doza de vaccin Pfizer ofera un raspuns imun similar cu cel generat de infectia cu COVID si poate asigura totodata protectie impotriva…

- Vaccinul anti-Covid-19 nu a avut efect de protecție asupra a 223 dintre sucevenii care s-au vaccinat. De asemenea, cinci dintre sucevenii care au murit din cauza Covid-19 in acest an fusesera anterior vaccinați. Informațiile au fost prezentate de clujust.ro, care a publicat raspunsul dat de ...